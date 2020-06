Vergogna a Salerno: ambulanza imbrattata durante un intervento La denuncia dei volontari dell'associazione Humanitas

"Si cerca tra mille peripezie di fare sempre di più, ma purtroppo per questo popolo di buon temponi non serve a nulla! Ringraziamo di cuore per il danno arrecato!". E' la denuncia lanciata da un volontario dell'associazione Humanitas di Salerno, una delle associazioni che si occupa del soccorso a Salerno e provincia. Mentre i sanitari effettuavano un intervento nella zona orientale del capoluogo, qualcuno ha imbrattato con una bomboletta spray nera l'ambulanza. Un gesto inspiegabile che ha provocato rabbia e indignazione.