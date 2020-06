Rapina in casa a Salerno, fermata la badante Il racconto della donna anziana non corrisponde con quello fornito dalla straniera

E’ stata sottoposta a fermo la badante ucraina che accudiva la signora anziana di 84 anni, residente in via San Leonardo, che ieri è stata immobilizzata da tre malviventi che hanno fatto irruzione in casa per rubare gli oggetti di valore della donna.

Gli uomini, con il volto coperto, si sono introdotti nell’abitazione intorno alle 8 del mattino legando con delle fascette la badante straniera, U.L. di 58 anni, iniziando così a rovistare ovunque in cerca di oggetti di valore e di soldi, dandosi poi alla fuga.

I carabinieri, giunti poco dopo sul posto, hanno ascoltato sia la donna anziana che la badante, insieme ad altre fonti testimoniali, ma hanno riscontrato notevoli contraddizioni rispetto a quanto riferito dalla straniera, facendo emergere così elementi che inducono a presupporre un suo coinvolgimento.

Determinante è stato il racconto dell’anziana che ha fornito elementi utili e al tempo stesso discordanti con quelli riferiti dalla sua badante

Dunque, nella tarda serata di ieri, la 58enne è stata trasferita nella casa circondariale di Fuorni. Intanto proseguono le indagini per risalire all'identità dei tre malviventi ancora in fuga.