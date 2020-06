Movida, arrestato un pusher e un taccheggiatore Dosi di eroina pronte per lo spaccio. Un secondo arresto per un furto da 200 euro

Nell’ambito dei servizi disposti per intensificare l’attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati predatori connessi con il fenomeno della “movida” del fine settimana, nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile - Sezione Falchi hanno tratto in arresto un “pusher” trovato in possesso di dosi di stupefacenti pronte per lo spaccio. Gli agenti hanno effettuato un servizio di appostamento in zona centro città, dove era stata segnalata la presenza di una persona dai capelli brizzolati che svolgeva l’attività di spaccio di stupefacenti nella zona della lungo Irno, nei pressi della Cittadella Giudiziaria.

Nella serata, i poliziotti sono riusciti ad individuare, in un bar vicino, la persona descritta che, dopo una breve attività di osservazione, veniva bloccata prima che si allontanasse e sottoposta a perquisizione personale, all’esito della quale venivano rinvenute alcune dosi di eroina, già confezionate e pronte alla vendita, nonché sostanza per il taglio dello stupefacente. L’uomo, F.L. le sue iniziali, salernitano 46enne, pluripregiudicato per reati relativi agli stupefacenti, veniva tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, condotto agli arresti domiciliari, a disposizione dall’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida dell’arresto.

Inoltre, sempre nella serata di ieri, gli agenti hanno arrestato anche un cittadino georgiano, C.B. le sue iniziali, 30enne, pregiudicato per reati contro il patrimonio, irregolare sul territorio dello stato, in quanto con alcuni complici in corso di identificazione, si era reso responsabile di furto aggravato di alcuni prodotti di profumeria, per un valore complessivo di circa 200 euro, ai danni di un esercizio situato in un centro commerciale molto frequentato dai cittadini salernitani, soprattutto nel fine settimana.

L’uomo, nonostante il tentativo di sottrarsi al controllo, veniva prontamente bloccato dagli agenti delle Volanti e condotto negli uffici della Questura per essere sottoposto ai rilievi segnaletici da parte della Polizia Scientifica per una compiuta identificazione. All’esito delle operazioni il cittadino georgiano veniva tratto in arresto e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida e del contestuale rito direttissimo.