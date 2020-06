Aggredito un conducente di Busitalia, l'ira dei sindacati E' accaduto sulla linea 2 che va da via Ligea a Sordina

Ennesimo atto di violenza ai danni di un conducente di un autobus a Salerno. E’ successo sulla linea 2, Ligea – Sordina, delle 10.20. A denunciare il vile atto di aggressione sono le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilT e Ugl-Fna.

“Nel rispetto del distanziamento sociale e delle linee guida della Regione Campania – si legge nella nota congiunta - mentre effettuava il suo servizio verso il capolinea è stato bloccato ed assalito da un gruppo di utenti e grazie alla sua professionalità e la sua calma si è evitato il peggio. In questo scenario, tutte le azioni messe in campo dalla Regione Campania per tutelare i lavoratori del settore, ma soprattutto l’utenza vengono vanificate dai comportamenti aziendali che creano rabbia sia tra i dipendenti, che oltre le aggressioni subiscono decurtazioni dei salari, sia tra i clienti del tpl che ormai quotidianamente si scagliano contro azienda e Regione

Il continuo diniego da parte dell’azienda, l’ulteriore riduzione dei servizi nelle prime monte e sui turni serali e la forte limitazione di orari che si registra sulle zone collinari, sta mettendo a serio rischio la sicurezza dei conducenti e dei viaggiatori.

Pertanto ribadiamo e reiteriamo un forte intervento della Regione Campania per garantire la piena sicurezza dei conducenti ed il pieno diritto alla mobilità degli utenti”

Poi la richiesta di un incontro con il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, “per garantire, lo svolgimento in piena sicurezza del servizio di TPL nel pieno rispetto del distanziamento sociale cosi da evitare al minimo i contagi in un momento di grande crisi epidemiologica che ha colpito non solo il nostro paese ma tutto il Mondo”.