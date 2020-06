Trovato morto in casa un 59enne pensionato E' successo a Sicignano degli Alburni, l'uomo viveva da solo

Dramma della solitudine a Sicignano degli Alburni, trovato il cadavere di un 59enne di cui non si avevano notizie da giorni.

E' successo in località Piano Grasso. Il pensionato, che viveva da solo, aveva diversi problemi di salute. I familiari, preoccupati perchè non avevano sue notizie, hanno allertato le forze dell'ordine. Raggiunta l'abitazione la drammatica scoperta, i carabinieri della locale stazione di Sicignano, insieme ai sanitari e ai vigili del fuoco, lo hanno trovato riverso a terra, sul pavimento della cucina. Il decesso pare sia avvenuto per cause naturali diversi giorni fa.