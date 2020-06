Praiano, revocati i domiciliari al sindaco Di Martino Divieto di dimora e contestazione mutata: da concussione a induzione indebita

Revocati gli arresti domiciliari al sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino. L'amministratore della Costiera Amalfitana era stato tratto in arresto venerdì dopo aver ricevuto una somma di denaro da un amministratore di condominio. Al termine dell'interrogatorio di garanzia è stata concessa una misura cautelare meno afflittiva e disposto il divieto di dimora a Praiano. Mutata anche la contestazione, passata da concussione a induzione indebita. Il sindaco, assistito dall'avvocato Antonio Zecca, questa mattina ha reso dettagliate dichiarazioni, ricostruendo la vicenda. In primis Di Martino ha spiegato che la questione non è legata al suo incarico e che non ha nulla a che vedere con il Comune di Praiano. Stando a quanto riferito, la somma ricevuta doveva essere corrisposta ad altri come acconto sui costi di un procedimento amministrativo. Il tutto, quindi, secondo il sindaco si sarebbe svolto in modo trasparente e lecito. La Procura, adesso, dovrà effettuare nuovi accertamenti per verificare la conformità delle dichiarazioni rese dal primo cittadino.