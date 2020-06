Poliziotto aggredito nel carcere di Salerno: la denuncia L'agente è stato trasportato al pronto soccorso. Ad aggredito un detenuto già noto per atti simili

Ancora un'aggressione all'interno del Carcere di Fuorni, a Salerno. Vittima questa volta un poliziotto, all'interno del reparto di isolamente del penitenziario e per mano di un detenuto straniero con problemi psichici, già noto ad aggressioni simili. E' quanto denuncia in una nota l'Uspp.

"La chiusura degli OPG - commenta Ciro Auricchio - ha destabilizzato il circuito penitenziario ordinario. Pochi sono gli strumenti di sostegno per questi soggetti che andrebbero presi in carico dalla sanità regionale e che invece rimangono in carcere. La polizia penitenziaria, nonostante la cronica carenza di organico, riesce con enormi sacrifici a mantenere l'ordine e la sicurezza interna presso il carcere di Fuorni-Salerno". L'Uspp, conclude Auricchio, "contro queste continue aggressioni nelle carceri sta organizzando una manifestazione a Roma nei prossimi giorni".