Salerno: incendio in un'azienda della zona industriale Il denso fumo si propaga nella zona orientale, la puzza di bruciato arriva in centro città

Incendio in un'azienda siderurgica della zona industriale di Salerno. Una densa coltre di fumo nero si è sprigionata dal piazzale in via De Luca invadendo le aree circostanti. La puzza di bruciato è arrivata perfino nel centro della città, spinta dal forte vento che starebbe alimentando le fiamme. A fuoco materiale gommoso.

Sul posto sono intervenute le autobotti del comando provinciale dei vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Si indaga per risalire alla causa dell'incendio.