Ruggi: abusi sessuali durante una visita, nei guai primario Sospeso dalla professione medica per un anno. Presunta vittima una 40enne

Avrebbe abusato della sua posizione di primario all'ospedale Ruggi D'aragona di Salerno per costringere una paziente a subire atti sessuali, spacciando per manovre mediche i presunti abusi.

La Squadra Mobile della Questura di Salerno, coordinata dalla Procura, ha dato esecuzione all’Ordinanza Applicativa di Misura della sospensione dell’esercizio della professione medica, con interdizione di tutte le attività, per la durata di anni uno, emessa dal Gip, nei confronti del camice bianco.

L’indagine, partita dalla denuncia della presunta vittima, una quarantenne, avrebbe permesso di ricostruire come l' indagato, nel corso di una visita medica in un ambulatorio, avrebbe posto la donna in una condizione di soggezione psicologica riuscendo così ad approfittare di lei.