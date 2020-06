Costiera: tentano di truffare degli anziani, 2 denunce Beccati dai carabinieri due partenopei

Avrebbero tentato di truffare degli anziani in Costiera Amalfitana, nei guai due partenopei. In azione i Carabinieri della Compagnia di Amalfi che, dopo alcune segnalazioni pervenute al 112 da parte di alcuni cittadini della Divina, sono riusciti ad individuare e denunciare 2 persone, provenienti dall’area del napoletano, che si sarebbero rese responsabili del reato di tentata truffa a danno di anziani, commesso in concorso. I due malfattori avrebbero tentato di utilizzare il classico metodo della chiamata per la consegna di un pacco, ordinato da un fantomatico nipote delle

vittime, previo pagamento di una somma in denaro direttamente al corriere che consegna la “merce”.

Le telefonate però hanno insospettito le potenziali vittime che immediatamente hanno contattato i carabinieri chiedendone l’intervento. Le ricerche sono così state avviate su tutto il territorio della Divina, da Erchie fino a Minori, tutti luoghi interessati da questo preventivo contatto telefonico da parte dei due giovani, di cui uno ancora minorenne. I militari li hanno poi beccati sul lungomare di Minori mentre erano intenti a disfarsi di un pacco avvolto in una carta regalo di colore scuro senza nulla all’interno, sequestrato dalle forze dell'ordine.