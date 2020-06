Evade dai domiciliari per andare a Fratte: in carcere 53enne Aveva estorto la tessera del reddito di cittadinanza alla madre. Intercettato dai carabinieri

Estorce la tessera del reddito di cittadinanza alla madre, esce di casa per raggiungere Fratte a piedi e viene intercettato dai carabinieri. Nella giornata di domenica, 7 giugno, la Sezione Radiomobile dei carabinieri di Salerno ha tratto in arresto un 53enne salernitano, I.D. le sue iniziali, per evasione, essendo l'uomo già agli arresti domiciliari, ed estorsione.

Stando ad una prima ricostruzione dei militari, il 53enne, sottoposto agli arresti domiciliari, viveva a Pellezzano insieme alla madre, Da quest'ultima ha estorto la tessera del reddito di cittadinanza ed è evaso dalla detenzione domiciliare a piedi in direzione di Fratte.

L'uomo è stato intercettato dalla pattuglia della Radiomobile Carabinieri e accompagnato in carcere per evasione. L'arresto è stato convalidato.