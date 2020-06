Cava: sbatte la testa contro un tavolo di vetro e muore Impatto fatale per una 34enne, inutili i soccorsi del 118

Tragedia nella notte a Cava de'Tirreni. Una donna, 34enne, ha perso la vita a causa di un forte trauma alla testa causato da un tavolino di vetro. La donna è morta sul colpo, inutili i soccorsi dei sanitari del 118 prontamente giunti sul posto, che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Sul posto, nella tarda serata di ieri anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Stando ad una prima ricostruzione, la donna si sarebbe alzata nel cuore della notte per andare in cucina e avrebbe sbattuto la testa contro un tavolo di vetro, perdendo la vita.