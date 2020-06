Paura in autostrada: camion avvolto dalle fiamme L’incendio è stato sedato dai vigili del fuoco del distaccamento di Mercato San Severino

Paura in autostrada nei pressi del casello autostradale di Mercato San Severino, dove un camion ha, improvvisamente, preso fuoco. L’incendio si è verificato al chilometro 52 in direzione Sud. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Mercato San Severino che hanno provveduto a sedare le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti.