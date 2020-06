Prodotti scaduti in vendita in salumeria: multato il titolare Cava, i controlli della polizia locale: nei giorni scorsi scoperta un'officina meccanica abusiva

La pattuglia annona della polizia locale di Cava de' Tirreni ha passato al setaccio le attività alimentari della città, Sequestrati prodotti scaduti e in cattivo stato di conservazione presso una salumeria del centro cittadino.

Per il proprietario è scattata una multa da 2mila euro e la denuncia in procura. Nei giorni scorsi, gli agenti avevano sequestrato - alla frazione Sant'Arcangelo - un'officina meccanica per autoveicoli risultata totalmente abusiva. In questo caso per il titolare oltre alla denuncia è scattata una sanzione da 5mila euro.