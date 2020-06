Movida, assembramenti ad Amalfi: chiuso noto locale 400 euro di multa al titolare e sospensione delle attività per cinque giorni

Movida fuori controllo ad Amalfi, i carabinieri chiudono noto locale. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno sanzionato un noto locale del centro cittadino, conosciuto per essere un punto di ritrovo di molti giovani nel fine settimana. In particolare, i militari, anche a seguito di numerose segnalazioni, hanno riscontrato il perdurare di un incontrollato assembramento di persone davanti al locale e pertanto, anche dopo numerosi ammonimenti.

E' stata contesta ai titolari l’inosservanza delle prescrizioni dell’Ordinanza della Regione Campania, per non aver adottato le misure organizzative previste per garantire il rispetto della distanza interpersonale, accertando la presenza di decine di giovani ammassati in tavolini di appena 70 cm di lunghezza.

I militari hanno sanzionato i titolari, con 400 euro e la contestuale chiusura del locale e sospensione delle attività per cinque giorni.

Durante la stessa serata, a Maiori, un giovane ragazzo di Ravello veniva deferito in stato di libertà in quanto, coinvolto in un incidente stradale e sebbene privo di documenti personali forniva alla pattuglia intervenuta per i rilievi del caso, false attestazioni sulla sua identità, non ipotizzando invece di essere ben noto ai militari per le sue pregresse vicende giudiziarie.

Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura 4 giovani per “possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale”.