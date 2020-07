Carambola killer: mamma ferita, la bimba nasce a Sarno Sei persone coinvolte nell'incidente a San Gennaro Vesuviano, una 27enne non ce l'ha fatta

È nata all'ospedale di Sarno, al settimo mese di gravidanza, la bimba che portava in grembo una donna di 32 anni rimasta coinvolta nel tragico incidente avvenuto ieri sera a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. Nell'impatto sono rimaste coinvolte sei persone: una 27enne ha perso la vita, altre 5 sono rimaste ferite. Tra queste vi è anche la giovane mamma che è stata trasportata d'urgenza all'ospedale “Martiri di Villa Malta” dove i medici l'hanno fatta partorire con un cesareo. L'equipe del reparto di Ortopedia ha sottoposto la donna anche a un delicato intervento chirurgico. Ora la 32enne è stata intubata e ricoverata in Rianimazione. La neonata, invece, è stata trasferita all'ospedale Moscati di Avellino.