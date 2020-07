Rissa ad Angri: ferito alla testa un ragazzo Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per sedare la violenta lite

Momenti di forte tensione questa notte ad Angri dove una violenta rissa è scoppiata in via di Mezzo Nord, nel centro cittadino. Ad esser rimasto ferito un giovane che ha riportato una lesione alla testa. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per sedare la rissa e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Mentre il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118. Tanta la paura per i presenti che si sono trovati ad assistere alla colluttazione.