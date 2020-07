Angri: stretta dei carabinieri sui controlli della movida Accertamenti in otto locali, disposta la chiusura temporanea per due

Controlli e verifiche sulla movida di Angri da parte dei carabinieri della stazione locale e del reparto territoriale di Nocera Inferiore.

I militari hanno controllato, in particolare, le attività del centro storico cittadino, luogo cardine del divertimento notturno nella zona in cui si concentrano i locali di ristorazione e bar. Verifiche sul rispetto delle normative anticovid e per contrastare la degenerazione del "by night".

Nel corso degli accertamenti sono stati controllati otto locali. Per due di questi è stata disposta la chiusura temporanea poiché trovati a vendere alcool oltre le 22.

Sono state, inoltre, elevate undici multe a carico di altrettante persone per illeciti vari, per un totale di 4.400 euro.