Piovono pietre in spiaggia a Conca dei Marini Frana ancora la costiera amalfitana: si tratta del secondo distaccamento nel giro in pochi giorni

Crolla ancora la Costiera Amalfitana. Un nuovo distaccamento di massi si è registrato a Conca de Marini, in una nota spiaggia del posto, molto frequentata, che ospita diversi lidi e attività di ristorazione. Poco dopo le 15 di oggi pomeriggio i tanti bagnanti presenti sono corsi al riparo spaventati dal forte rumore e dalle numerose pietre che sono cadute dal crostone roccioso. Sul posto sono giunti gli uomini della capitaneria di porto di Amalfi, al lavoro per mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti.

Si tratta del secondo crollo in Costiera Amalfitana nell’arco di pochi giorni. Solo domenica, infatti, si era registrato un altro distaccamento tra Positano e Praiano.