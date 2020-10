Campora: travolge con l'auto un anziano e scappa E' caccia al pirata della strada

Travolto da un'auto mentre pesseggiava per strada, finisce all'ospedale un anziano di 80 anni. Tragedia sfiorata nel piccolo comune di Campora. Un anziano è stato investito da un’auto mentre stava passeggiando lungo la strada statale che attraversa il centro cittadino. L'incidente è avvenuto questa mattina. Il conducente dell’auto non si è fermato per soccorrerlo, sarebbe scappato via facendo perdere le proprie tracce. L’anziano è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso, si indaga per cercare di risalire all’identità del conducente dell’auto.