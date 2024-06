Salernitana, doppio sorriso: Gyomber e Daniliuc volano ad Euro2024 I due difensori nella lista da 26 di Slovacchia e Austria

La Salernitana avrà due rappresentanti ai prossimi Europei, in programma in Germania dal prossimo 14 giugno. Norbert Gyomber rappresenterà la Slovacchia. Il ct Francesco Calzona ha inserito il difensore della Salernitana nella lista dei 26. Superati i problemi fisici per il difensore, alle prese con una stagione costellata da intoppi. Gyomber prenderà parte nel girone E con Romania, Belgio e Slovacchia.

Missione qualificazione difficile invece per Flavius Daniliuc. Il rilancio del difensore nella sua avventura al Salisburgo ha permesso all’ex Nizza di poter strappare una chance nell’Austria. Per la selezione bianconera ci sarà da fronteggiare Polonia, Francia e Olanda nel girone D.