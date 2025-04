Cade dalle scale mentre si trova in palestra: muore 63enne Stava facendo una seduta di riabilitazione

Non ce l'ha fatta, è deceduto in ospedale al Ruggi d'Aragona di Salerno, il 63enne Giuseppe Trimarco, ricoverato per le gravi ferite riportate nella caduta da una scala, avvenuta mentre si trovava in una palestra durante una seduta di riabilitazione.

Il 63enne era stato prima condotto all’ospedale di Oliveto Citra poi in eliambulanza al Ruggi. Nella caduta aveva riportato un grave trauma cranico, con uno sfondamento dell’osso occipitale. Lesioni che si sono rivelate fatali. La salma è stata sottoposta a sequestro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.