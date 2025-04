Capaccio Paestum si ferma per l'ultimo saluto al 15enne Pietro Il minorenne era stato ritrovato in una pozza di sangue a pochi passi dalla sua abitazione

L'intera comunità di Capaccio Paestum è pronta a dare l'ultimo saluto a Pietro, il 15enne deceduto mercoledì nel reparto di Rianimazione del "Ruggi". Il giovane era arrivato in condizioni disperate nel nosocomio salernitano, dopo essere stato ritrovato in una pozza di sangue a pochi passi dalla sua abitazione. I carabinieri della compagnia di Agropoli continuano a lavorare per provare a ricostruire dinamica e movente di quanto accaduto, anche se l'ipotesi che al momento è più accreditata è che si sia trattato di un gesto estremo. Nella giornata di ieri si è svolta l'autopsia, al termine della quale la salma del 15enne è stata liberata per consentire di svolgere i funerali. In mattinata il feretro sarà condotto nella chiesa di San Pietro Apostolo, in località Capoluogo, a Capaccio Paestum, dove sarà allestita la camera ardente. I funerali si svolgeranno alle 17.30.