Juve Stabia-Salernitana, le probabili formazioni: Breda cambia in ogni reparto Tante novità per i granata: in attacco scocca l'ora del tridente Tongya-Verde-Cerri

Un derby da brividi. Juve Stabia-Salernitana fa immaginare scenari completamente diversi. Da una parte le vespe con il sogno playoff da coltivare con un ambiente pronto a sostenere la squadra gialloblu con il Menti quasi da sold-out. Dall’altra la Bersagliera, a caccia disperata di punti per tenere in piedi il discorso salvezza. Oltre alla questione ambientale e agli assilli per una classifica mortificante, la società granata ha deciso di mettere sul piatto tre milioni di euro come premio salvezza da dividere fra squadra e staff tecnico. Basterà per riaccendere un gruppo in crisi d’identità?

Le risposte dovranno arrivare da un derby che si preannuncia infuocato. Breda, dopo le rassicurazioni sulla sua panchina arrivate dal ds Marco Valentini, prova ad osare e cambia pelle. Spazio al 3-4-2-1 ma soprattutto rilancio dal 1’ di Tongya e Verde alle spalle di Cerri. Il tecnico cambierà una pedina in ogni reparto. Davanti a Christensen, l’infortunio di Bronn rilancerà Ruggeri con Ferrari e Lochoshvili. Sulle corsie si rivedrà Stojanovic, mentre Corazza conferma la maglia da titolare sull’out mancino. In mezzo al campo ancora Zuccon e Soriano nonostante Girelli speri in un sorpasso e poi il tridente offensivo. Nella lista dei convocati tante sorprese: fuori per scelta tecnica i “soliti” Jaroszynski, Braaf, Simy ma soprattutto Reine-Adelaide. Wlodarczyk resta a casa per un problema rimediato nella rifinitura. In panchina i babies Corriere, Nunziata e Fusco.

La Juve Stabia invece vola sulle ali dell’entusiasmo e sogna di consolidare il proprio piazzamento playoff. Pagliuca perde Pierobon per infortunio e si affida a Buglio e Leone in mezzo al campo. Davanti l’assetto pesante con Piscopo alle spalle di Candellone e Adorante.

JUVE STABIA-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Leone, Buglio, Fortini; Piscopo; Candellone, Adorante.

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Stojanovic, Zuccon, Soriano, Corazza; Verde, Tongya; Cerri.