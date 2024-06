Dagli Usa a Giffoni Sei Casali sulle tracce degli antenati Cittadina Usa e suo figlio incontreranno familiari e sindaco

Dall'America alla ricerca delle proprie origini: Italia Senese Oliver e suo figlio Jessiah Lee visiteranno per la prima volta il nostro Paese sulle tracce degli antenati. I due cittadini statunitensi arriveranno a Giffoni Sei Casali il prossimo 10 giugno accolti dal sindaco Francesco Munno. Le origini di Italia Senese Oliver sono ancorate a Prepezzano, dove erano nati il bisnonno, Alfredo Lorenzo Terralavoro e la bisnonna, Marianna Russo. La signora Italia, insegnante elementare, è nata e cresciuta a Poughkeepsie, New York, ed è felice di conoscere i familiari che vivono a Giffoni Sei Casali. L'evento è stato stato curato da ItalyRooting Consulting in collaborazione con Borghi Italia Tour Network, da sempre concentrata sullo studio delle dinamiche che animano le comunità degli oriundi, il cui fiore all'occhiello è il cosiddetto "matrimonio con la propria terra di origine", o Family Rooting Experience, avvenimento che realizza il sogno di tanti italiani nel mondo di terza e quarta generazione a cui si cerca di far rivivere le radici dei propri avi e quelle più profonde del territorio da cui provengono attraverso i vari aspetti con cui quel territorio si esprime. "Siamo pronti - ha spiegato il primo cittadino - per questa giornata che si preannuncia molto emozionante. Negli ultimi anni e soprattutto le nuove generazioni hanno posto in primo piano la conoscenza della storia familiare e della cultura d'origine degli italiani residenti all'estero e degli italo-discendenti. Il cosiddetto turismo delle origini ha infatti un potenziale bacino di utenza di milioni di persone".