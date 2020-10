Fisciano, incidente in autostrada: auto si ribalta Alla guida una giovane 23enne, sul posto i sanitari del "Il Punto" di Baronissi

Stava per sfiorare la tragedia un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, all'entrata dell'autostrada A2, in direzione Fisciano. Una lancia Y, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata finendo la corsa sul guard rail. Alla guida della vettura una giovane 23enne.

Sul posto è tempestivamente intervenuta un'ambulanza dei sanitari de ”Il Punto” di Baronissi. La giovane 23enne, non ha riportato gravi ferite solo un trauma cervicale ed è stata trasportata all’Ospedale San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona, di Salerno.