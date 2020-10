Tragedia a Sapri: donna trovata morta in casa dalla domestica Sul posto i soccorsi e i carabinieri

Tragedia nel comune salernitano di Sapri dove, nella serata di ieri, è stato trovato il cadavere di una 68ennne nella sua abitazione, in via Carlo Alberto. A fare la drammatica scoperta è stata la collaboratrice domestica originaria della Romania. La donna si recava due volte a settimana in quella casa. Il cadavere rinvenuto nella camera da letto in una pozza di sangue.

La donna, sconvolta dall'accaduto ha chiamato i soccorsi e i carabinieri. Da una prima ricostruzione pare che la 68enne sia stata colpita da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Il decesso risalirebbe a diverse giorni prima.