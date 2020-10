Droga in casa: arrestato un 24enne, denunciata la compagna Il giovane si trova ai domiciliari

I carabinieri di Battipaglia hanno arrestato a Giffoni Valle Piana per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti un 24enne e denunciato la sua compagna 26enne per concorso nel reato. I militari, dopo aver pedinato i due, sono entrati in azione mettendo a segno una perquisizione personale, domiciliare e della vettura della coppia. Avrebbero trovato circa 30 grammi di marijuana già divisa in dosi, 50 grammi di marijuana chiusa in un barattolo, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 60 euro in contanti. All'operazione hanno preso parte anche due unità cinofile. L'arrestato si trova ai domiciliari.