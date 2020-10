Lotta alla droga a Mercato San Severino: 3 arresti Segnalati 10 assuntori e ritirate 4 patenti

Lotta alla droga e allo spaccio nel comune di Mercato San Severino. Nell’ambito di un servizio a largo raggio i carabinieri hanno arrestato tre persone. Un presunto spacciatore trovato in possesso, secondo i militari, di 50 dosi tra eroina e cocaina, un tossicodipendente che ha violato il divieto di avvicinamento alla famiglia emesso dal tribunale a seguito di una denuncia della madre per continue richieste di denaro per acquisto stupefacenti. In manette anche un uomo, originario di Eboli, già noto alle forze dell'ordine, per evasione dalla comunità terapeutica dove scontava una condanna per droga.

Sono, poi, stati segnalati 10 assuntori di sostanze stupefacenti e ritirate 4 patenti. 5 i veicoli sequestrati per mancanza copertura rca.