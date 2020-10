Sigilli al mercato di Sapri, carenze igienico sanitarie Denunciato un venditore e chiusa la struttura in via Pisacane

Si intensificano i controlli dei Carabinieri in merito alle normative anti covid, soprattutto in seguito alle nuove orndinanze regionali e il recente Dpcm. I militari della compagnia di Sapri, infatti, questa mattina si sono concentrati presso il mercato coperto di via Pisacane dove, insieme alla polizia municipale e al personale dell'Asl, hanno rilevato numerose carenze igienico sanitarie e strutturali per l’intero edificio, oltre alla mancanza dei sistemi di segnaletica orizzontale per mantenere le distanze di sicurezza e gli avvisi sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Oltre alle carenze dal punto di vista sanitario, un venditore è stato denunciato per occupazione di spazio pubblico in quanto deteneva dei banchi non autorizzati. Dopo il sequestro dei carabinieri, il Sindaco di Sapri, Antonio Gentile, ha emesso un ordinanza di chiusura “ad horas” del mercato, che resterà sotto sigilli in attesa di ulteriori provvedimenti.