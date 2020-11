Ruba portafogli nel Comune e preleva da carta rubata:arrestato L'indagine dei carabinieri di Giffoni Valle Piana. Nei guai 40enne per diversi furti messi a segno

Un pregiudicato originario di Giffoni Valle Piana, M.G. le sue iniziali, 40enne già noto alle cronache locali, è stato arrestato dai Carabinieri della Locale Tenenza. L’operazione si è conclusa con successo al termine di una lunga indagine da parte dei Militari di Giffoni Valle Piana.

Negli ultimi tempi, il soggetto ha commesso diversi reati, in particolare è stato scoperto per aver commesso un furto all’interno della casa comunale di Giffoni Valle Piana. Approfittando dell’orario di chiusura degli uffici, entrò all’interno del Palazzo di Città, vagando per gli uffici e successivamente rubò il portafoglio ad un dipendente comunale, in quel momento assente nella propria stanza. L’episodio risale al 30 settembre scorso. Precedentemente, il 17 settembre, è stato scoperto a prelevare denaro con una carta di credito rubata, risultata smarrita e regolarmente denunciata da un cittadino di Salerno. Ripreso dalle telecamere, i Carabinieri hanno potuto ricostruire tutti i movimenti ed hanno risalito al pregiudicato. Dovrà rispondere di questi reati commessi.

L’uomo era già predisposto all’obbligo di firma per un’espiazione-pena già pregressa. Adesso, con l’aggravamento della pena, è stato posto agli arresti domiciliari dalla Corte d’Appello di Salerno.