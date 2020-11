Investito da un'auto mentre attraversa la strada:ferito 57enne L'uomo si stava recando in tabaccheria

Investito da un'auto mentre attraversa la strada, è successo nel pomeriggio di ieri in via della Sorgente a San Pietro al Tanagro. Un 57enne di origini magrebine è stato travolto da una Ford Fusion condotta da un uomo di Teggiano, per cause ancora da accertare. L'uomo risiede tra Atena Lucana e San Pietro al Tanagro.

Dopo aver parcheggiato a bordo strada il suo furgoncino stava per entrare nella vicina tabaccheria. Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato il 57enne all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Indagano i carabinieri.