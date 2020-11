Mercato San Severino, vento sfonda la vetrata del supermercato VIDEO | La lastra è caduta verso l'interno e ha colpito due persone

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto questo pomeriggio in un supermercato di Mercato San Severino. Le raffiche di vento che dalla scorsa notte sferzano la Campania hanno abbattuto una vetrata che è caduta verso l’interno, spezzandosi in più parti. Una di queste, come si vede dalle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza e diventate virali in rete, ha travolto due persone che si trovavano nei pressi del banco della frutta. Da quanto si apprende da fonti investigative, non si registrano feriti. Il vento già in mattinata aveva provocato disagi a Mercato San Severino dove si era verificata la caduta di alcuni alberi. Il sindaco Antonio Somma aveva ha anche firmato un’ordinanza attraverso la quale ha disposto la chiusura del cimitero comunale per motivi di sicurezza. La situazione, però, non è ancora rientrata. La Protezione civile della Regione Campania, infatti, ha prorogato l'avviso di allerta meteo per vento forte o molto forte con conseguente mare agitato fino alle 18 di domenica sera.