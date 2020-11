Paura a Battipaglia: auto si ribalta in via Buozzi Le immagini dell'incidente sul gruppo "Sei di Battipaglia.. Il vero"

Paura oggi pomeriggio a Battipaglia dove un violento incidente è avvenuto in via Buozzi, all'angolo via Cattaneo. A scontrarsi due auto. Le immagini dell'incidente sono state condivise da alcuni cittadini sul gruppo Facebook “Sei di Battipaglia…Il vero“. L’impatto è stato molto violento, tanto che una vettura si è capovolta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Due donne sono state trasferite in ospedale, ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.