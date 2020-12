Maltempo a Sapri, le vie sono fiumi in piena: "Restate a casa" Cilento in ginocchio: disagi anche a Camerota, Caselle e Santa Marina. Prorogata l'allerta meteo

Il Golfo di Policastro è messo nuovamente a dura prova. Continua a piovere senza sosta e i comuni cilentani sono tra quelli più colpiti da questa nuova ondata di mal tempo che sta interessando la provincia. Dopo i disagi e gli allagamenti registrati a Camerota, è dal comune di Sapri ora che arriva l'allarme. Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città, ora strade e vie sono fiumi in piena, piazza del plebiscito è un lago. Il comune è sommerso d'acqua. La situazione nel comune è davvero allarmante tanto che il sindaco Antonio Gentile ha ribadito l'importanza del rimanere a casa: "Vista la situazione meteorologica e le problematiche riscontrate in varie zone di Sapri, si invita la Cittadinanza a restare nelle proprie case. Tutte le squadre sono al lavoro ma ripeto durante gli eventi è indispensabile restare in casa". Intanto, l'allerta meteo Gialla è stata prorogata fino alle 6 di domani mattina, 4 dicembre, per tutte le seguenti zone Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro, Basso Cilento).

Danni e disagi anche a Caselle in Pittari dove un lampo ha causato l'incendio della cassetta di un palo dell'Enel, adiacende alla scuola media. A causa dell'incendio, che ha danneggiato la linea di corrente elettrica anche dell'istituto, la scuola è rimasta chiusa al fine di consentire i lavori di ripristino e di messa in sicurezza dell’intera linea. Non migliore la situazione a Santa Marina, dove il sindaco Giovanni Fortunato ha chiesto alla cittadinanza di rimanere nelle proprie abitazioni e di muoversi soltanto in caso di necessità. "Inoltre chi risiede in abitazione in prossimità del fiume o di canali è pregato di allertare il comune in caso di urgenza”. Resta alta l'allerta anche nel Vallo di Diano dove i volontari della Protezione Civile stanno effettuato un costante monitoraggio, in particolare del livello di fiumi e corsi d’acqua nella zona compresa tra Padula e Sala Consilina.

Il questore della camera e presidente di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli ha espersso solidarietà alle famiglie colpite: ““Il Governo Conte intervenga immediatamente a supporto delle città del Sud Italia gravemente colpite dal maltempo. La mia vicinanza ai cittadini di Reggio Calabria, ma anche a quelli di Camerota e Sapri, che stanno vivendo enormi difficoltà a causa dei violenti acquazzoni di queste ore."

"Presenterò - aggiunge Cirielli - un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Ambiente Sergio Costa per sollecitare lo Stato di emergenza. Il Governo non può restare a guardare, ma deve garantire subito la messa in sicurezza delle zone maggiormente colpite e sostenere con provvedimenti straordinari i Comuni, affinchè possano assicurare tutti i servizi di assistenza e i sostegni di carattere economico ai cittadini che hanno subito danni alle proprie case o attività".