Investito da un'auto: dopo giorni di agonia muore 87enne Non ce l'ha fatta A.F. L'uomo era originario di Campagna

Dopo giorni di agonia il cuore di A.F non ha retto. Non ce l'ha fatta l'87enne di Campagna investito qualche giorno fa da un'auto mentre camminava a bordo strada, nei pressi di un incrocio in località Vallegrini. A chiamare i soccorsi proprio il conducente della vettura. Subito dopo l'incidente l'anziano era stato trasportato all'ospedale Ruggi D'aragona di Salerno e sottoposto ad un intervento d'urgenza. Ricoverato in terapia intensiva, le sue condizioni si sono poi aggravate, fino al decesso.