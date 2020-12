Scontro auto-moto a San Valentino Torio: grave il centauro Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

Paura, oggi pomeriggio, a San Valentino Torio. Intorno alle 16 si è verificato un grave incidente in via Cesina. Un’automobile e una motocicletta si sono scontrati finendo la loro corsa contro un cancello. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno preso in cura i feriti, e i carabinieri del reparto territoriale di Nocera che, dopo i primi rilievi del caso, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Ad avere la peggio il motociclista che è stato trasportato in ospedale in condizioni serie.