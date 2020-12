Trasmissione illegale: fiamme gialle "spengono" la radio Sequestrata storica emittente di Angri

Sequestrata dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Salerno una storica emittente radiofonica di Angri. Il responsabile della radio è stato denunciato per aver violato la legge che tutela il diritto d'autore. Rischia una condanna fino a 4 anni e una multa fino a 15mila euro.

Sarebbe risultata sprovvista di ogni tipo di autorizzazione e licenza Siae, necessaria per la trasmissione via radio e web. Le fiamme gialle della Compagnia di Scafati avrebbero scoperto che l'emittente, operativa da 20 anni ad Angri con grandi ascolti, riproduceva file scaricati illegalmente. Bloccata l'attività e sequestrate le attrezzature, tra questi pc e supporti esterni per registrare i brani.