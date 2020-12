Mercato San Severino, in fiamme un'abitazione: salvata anziana Vicesindaco ringrazia colonnello e appuntato scelto per "il grande gesto di coraggio"

Paura questa mattina a Mercato San Severino. Un incendio è divampato all'interno di un appartamento. In casa vi era un'anziana signora in difficoltà. Giunti sul posto il tenente colonnello Alessandro Cisternino e all'appuntato Scelto Alessandro Talarico, senza temere le fiamme si sono fiondati all'interno dell'abitazione ed hanno salvato la donna. I due carabinieri sono stati ringraziati pubblicamente anche dal vicesindaco Gerardo Figliamondi:

“Desidero ringraziare il Comandante dei Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino Cisternino e l'appuntato scelto Talarico per il grande gesto di coraggio compiuto questa mattina. Sfidando le fiamme divampate in un appartamento nel nostro Comune, sono entrati ed hanno tratto in salvo una anziana signora. Un encomiabile esempio di altruismo di due rappresentanti delle Forze dell'Ordine.”