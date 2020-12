Lutto a Castel San Lorenzo, il cordoglio del sindaco Fatale un arresto cardiocircolatorio

Lutto a Castel San Lorenzo nel giorno di Natale. Il triste annuncio della scomparsa di un uomo, Vito Antonio Capo, è stato reso noto dall'amministrazione comunale del comune in provincia di Salerno. In un primo momento la morte dell'uomo era stata associazta a complicanze da Covid. L'uomo, si è spento a casua di un arresto cardiocirolatorio dovuto ad un edema polmonare, come refertato dal medico che ha constatao il decesso.

L'uomo, era stimato ed apprezzato in città. In poche ore è giunto anche il messaggio di cordoglio da parte del sindaco, Giuseppe Scorza, e dell'amministrazione tutta:"Nel tempo complesso che viviamo, ci ha lasciato ed ha raggiunto la Casa del Signore il caro Vito Antonio Capo.

Alla moglie Antonia Marsico, alla figlia Carmelina ed al figlio Luigi, ai nipoti, ai parenti ed a congiunti tutti giunga -attraverso questo pensiero- la vicinanza e l’affetto della Comunità di Castel San Lorenzo, privata della possibilità di dimostrare la propria partecipazione e la propria solidarietà in osservanza dei provvedimenti delle Autorità. Consoli il dolore della famiglia l’indelebile ricordo di un Amico, di una Persona per bene, che ha dedicato la propria vita al lavoro ed alla famiglia".