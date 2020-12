Paura ad Acciaroli, anziano cade in mare con l'auto Salvato da due persone presenti sul posto

Paura questa sera ad Acciaroli. Un uomo di 80 anni, originario di Capaccion Paestum, mentre si trovava con la sua auto presso il porto, per causa ancora da accertare, è finito in mare. Immediato l'allarme lanciato da due persone, tra queste un dipendente comunale a quell’ora in servizio nell’area portuale, che erano presenti sul posto. Sono stati prorpio loro i primi a gettarsi in acqua per cercare di salvare l'anziano.

Rotto il finestrino sono riusciti ad estrarlo e a riportarlo sul molo. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco di Vallo della Lucania, che hanno recuperato la vettura, e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all'80enne. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto anche il sindaco di Pollica Stefano Pisani.