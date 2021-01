Paura a San Marzano Sul Sarno: fiamme in un appartamento Portata in salvo una famiglia

Momenti di paura a San Marzano sul Sarno per un incendio scaturito, per cause ancora da accertare, in un appartamento in via Turati. Pare che a scatenare il rogo sia stato il cattivo funzionamento di una stufa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in salvo una famiglia prima che la casa venisse divorata dalle fiamme. In via Turati anche il sindaco Carmela Zuottolo. I caschi rossi hanno lavorato per mettere in sicurezza l'appartamento. A breve la palazzina potrebbe essere evacuata.