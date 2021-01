Affiliati al clan evadono i domiciliari: arrestati I due si sarebbero dovuti recare a lavorare in una cooperativa

La sezione operativa della Compagnia di Battipaglia ha arrestato B.R., ai domiciliari a Montecorvino Rovella dove stava scontando una pena per i reati del 416 bis, associazione di tipo mafioso, ritenuto affiliato al clan Pecoraro Renna.

L'uomo aveva ottenuto il beneficio di poter recarsi a lavorare in una cooperativa, come lui un'altra persona, condannata per gli stessi reati, sodale allo stesso clan.

I due, non solo non si sarebbero recati a lavorare nella cooperativa ma lì avrebbero incontrato altri pregiudicati. I carabinieri hanno così segnalato la cosa alla Corte d'Appello dai militari. Il gip ha così disposto il ritorno in carcere per i due.