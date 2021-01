Cede una dose di hashish ad un coetaneo, 18enne nei guai Il ragazzo si trova ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida

I carabinieri della Stazione di Campagna, nella serata di ieri, hanno arrestato in flagranza un giovane di 18 anni del posto, incensurato, che aveva appena ceduto una dose di hashish ad un suo coetaneo. Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto un’ulteriore dose di hashish è un coltello utilizzato per tagliare lo stupefacente. Il ragazzo si trova al momento ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.