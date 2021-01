Mercato San Severino, lite tra giovani: accoltellato 15enne I carabinieri hanno individuato e denunciato il responsabile: è un 19enne

È finita nel sangue una lite tra giovanissimi avvenuta ieri sera in una stradina del centro di Mercato San Severino. Ad avere la peggio è stato un 15enne che, durante la colluttazione, ha ricevuto una coltellata alla gamba destra. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Curteri dove è stato preso in carico dai medici del pronto soccorso: i sanitari, dopo avergli suturato la ferita, lo hanno dimesso con una prognosi giudicata guaribile in venti giorni. Intanto i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, agli ordini del tenente colonnello Alessandro Cisternino, hanno avviato le indagini per risalire al responsabile del ferimento che, nel frattempo, si era dileguato. I militari nel giro di poco sono riusciti a individuare un 19enne che è stato denunciato per lesioni e porto abusivo di arma. Da una prima ricostruzione sembra che la discussione sia stata innescata da futili motivi e che i due giovani si conoscessero.