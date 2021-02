No del gip: Squecco resta in carcere, Nobili ai domiciliari Gli avvocati dell'imprenditore e del consigliere comunale fanno ricorso al Riesame

Nessuno "sconto": il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno Gerardina Romaniello ha detto no alla richiesta di un allentamento della misura cautelare nei confronti di Roberto Squecco. L'imprenditore è stato arrestato dopo l'inchiesta della procura du Salerno denominata "Croci del Silaro". Gli avvocati di Squecco hanno già annunciato ricorso al Riesame.

Il giudice ha anche rigettato la richiesta di revoca dei domiciliari per Stefania Mobili, ex moglie e consigliere comunale di Capaccio Paestum. Così come per Squecco, i legali dell'ormai ex capogruppo di maggioranza al Comune (che ha rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi) hanno fatto sapere che ricorreranno al tribunale della libertà