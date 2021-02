Falsi operai tentano di rubare mille litri di gasolio: presi Avevano indossato anche le divise per non dare nell'occhio ma sono stati beccati dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania hanno arrestato in flagranza due persone provenienti dalla provincia di Napoli in quanto ritenute responsabili di furto di gasolio. I due sono stati sorpresi mentre asportavano gasolio dopo aver aperto un tombino che dà accesso alla cisterna di un condominio nel pieno centro di Vallo della Lucania. Entrambi particolarmente "attrezzati", per non dare nell'occhio avevano indossato le classiche tute rifrangenti da operaio. Inoltre erano muniti di attrezzatura completa nonchè di un furgone con dispositivo lampeggiante, che poteva far pensare a una regolare operazione di manutenzione. Il loro atteggiamento, però, ha insospettito i militari alla cui vista i due hanno iniziato a velocizzare le loro operazioni di finta manutenzione. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri il progetto dei due falsi operai, che avevano prelevato quasi mille litri di gasolio, è fallito.