Incidente domestico a Mercato San Severino: muore 57enne La tragedia si è consumata nella frazione di Pandola. Sotto choc l'intera comunità sanseverinese

Un 57enne di Mercato San Severino ha perso la vita in un incidente domestico avvenuto nel pomeriggio all'interno della sua abitazione di Pandola. L'uomo, secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri agli ordini del tenente Massimo Avallone, stava sistemando l'antenna sul tetto quando, per cause ignote, ha perso l'equilibrio ed è caduto all'indietro. Nell'impatto il 57enne ha battuto violentemente la testa, perdendo la vita sul colpo. Inutili i tentativi di soccorrerlo. L'esame esterno effettuato dal medico legale ha confermato che le lesioni sono compatibili con una caduta accidentale. Sotto choc l'intera comunità di Mercato San Severino.