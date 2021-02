Morto dopo bypass gastrico: indagati 20 medici in due ospedali La morte della 52enne di Sant'Agata dopo 4 interventi chirurgici tra Benevento e San Severino

Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla morte di Silvana De Masi, la 52enne sannita originaria di Sant'Agata de' Goti morta all'ospedale "Fucito" di Mercato San Severino. La donna aveva subìto 4 interventi in due mesi per un bypass gastrico: i primi tre al Fatebenefratelli di Benevento, l'ultimo nel nosocomio della Valle dell'Irno.

La procura di Nocera Inferiore ha iscritto 20 medici nel registro degli indagati: camici bianchi che hanno avuto in cura la 52enne sia in provincia di Benevento che in quella di Salerno. Mercoledì, così come disposto dal sostituto procuratore Anna Chiara Fasano, si svolgerà l'autopsia: l'ipotesi di reato è omicidio colposo.