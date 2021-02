Tragico incidente a Vallo Scalo, muore una donna di 64 anni Lo scontro ha coinvolto un'auto e un pullman. Quattro i feriti, tra cui un bambino

Troppo gravi le ferite riportate, non ce l'ha fatta Enza Sica, la donna rimasta coinvolta in grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla statale18 Cilentana, nei pressi dello svincolo di Vallo Scalo. La donna aveva 64 anni ed era originaria di Vallo dell Lucania. Viaggiava a bordo della sua fiat 500 insieme ad altre 3 persone, tra cui un bambino, poi il violento scontro contro un autobus di linea. Le sue condizioni sono apparse gravi sin dal primo momento. Nonostante gli immediati soccorsi da parte dei sanitari del 118 e il ricovero presso l'ospedale “San Luca” di Vallo, la donna non ce l'ha fatta. Al lavoro gli agenti della Polstrada per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.